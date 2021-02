Oltre 4mila spezzini hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose

La Spezia - Sono 10.029 le dosi di vaccino somministrate sino a ora al personale sanitario e agli ultraottantenni da parte di Asl 5 e sono 4.013 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, con l'iniezione del secondo quantitativo di farmaco.

Numeri che si riferiscono alla giornata di ieri e ai quali bisogna sommare le 294 dosi programmate per la giornata di oggi.



Prosegue così la crescita della somministrazione dei vaccini anti Covid-19 nel territorio della provincia spezzina, in recupero rispetto a qualche settimana fa quando la Asl 5 era il fanalino di coda, almeno sotto il profilo dei quantitativi.



A livello regionale sono 114.790 le dosi consegnate e 89.611 quelle somministrate, pari al 78 per cento del totale. I cicli vaccinali conclusi in Liguria sono, infine, 39.313.