Oltre 24mila vaccini inoculati in Asl5. Verso gli 8mila 'richiamati'

La Spezia - Sono ad oggi 269.550 le dosi di vaccino consegnate alla Liguria; 184mila e spiccioli quelle somministrate, pari al 68 per cento. In particolare, si tratta di quasi 168mila dosi di Cominarty-Moderna e oltre 16mila di Astrazeneca; quest'ultimo, come spiegato anche in una nota della Regione, è stato stoppato almeno per oggi e domani, in attesa di verifiche. Ammontano a oltre 24.400 le dosi somministrate in Asl5 ad oggi, di cui poco più di 2mila Astrazeneca; nel novero delle 24.400 ci sono oltre 7.744 'richiami': tanti quindi gli spezzini vaccinati a ciclo completo. Oltre 200 le vaccinazioni eseguite in Asl5 nelle ultime 24 ore.