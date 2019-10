Olivero, Parmigiani e Salerno nominati consiglieri della Fondazione Promostudi

La Spezia - Il dottor Stefano Parmigiani, il dottor Ugo Salerno (foto) e la dottoressa Nadia Olivero sono stati nominati dal Sindaco Pierluigi Peracchini quali consiglieri della Fondazione Promostudi La Spezia, in virtù delle particolari competenze e professionalità possedute. La nomina segue il decreto del Sindaco della Spezia del 9 settembre scorso con il quale è stato approvato il bando pubblico, giunto a scadenza il 29 settembre scorso, al fine di acquisire candidature per la nomina di tre rappresentanti del Comune in seno al consiglio di indirizzo della Fondazione di partecipazione Promostudi La Spezia. I tre consiglieri rimarranno in carica per tre anni. La carica è onorifica.