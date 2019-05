Ok dalla commissione per la riqualificazione dell'ex Malco

La Spezia - Sarà un'estensione della Beghi ma... all'aperto l'ex area Malco al termine dei lavori di riqualificazione. E' quanto emerso in serata durante una commissione consiliare per l'approvazione della delibera che così procederà nel suo iter con effetto immediato. A ricapitolare le fasi del futuro della zona sono stati l'assessore al Patrimonio Anna Maria Sorrentino e l'ingegner Canneti. L'area sarà dotata attrezzata a parcheggio e sarà dotata anche di alcune postazioni wi fi nella zona verde alla quale potranno accedere i frequentatori della biblioteca, oltre all'area parcheggio il progetto si pone come punto di riferimento per tre quartieri e centro di aggregazione. Non sarà soggetta a Vas. Per i lavori il Comune anticiperà la somma per la riqualificazione che poi rientrerà con i fondi del bando periferie.