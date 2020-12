Ok alla demolizione della casa torre di via Biassa

La Spezia - Una nuova distribuzione ambientale interna, modifiche prospettiche, una traslazione verso il basso di alcune bucature sulla facciata. Sono queste sommariamente le richieste che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Liguria ha formulato in due successive comunicazioni ai proprietari della casa torre di Via Baldassarre Biassa, dall'estate 2019 dichiarata di interesse culturale. Il manufatto, che sorge in uno degli stretti carugi di ciò che rimane della città medievale, è in stato di abbandono da molti anni. Ultimamente ne era stata progettata la demolizione e la ricostruzione.

Della casa torre, che sorge a pochi metri del quattrocentesco Duomo di Santa Maria, si erano occupati allora cittadini e società civile per chiederne la tutela come bene culturale. Così è stato, con tutte le prescrizioni del caso. Il progetto di abbattimento e ricostruzione su sei piani più il sottotetto tuttavia non è stato cancellato. Negli scorsi giorni la giunta comunale spezzina ha accolto la nuova convenzione con i proprietari e prossimamente quel tratto di Via Biassa rinascerà.