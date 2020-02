Oggi sposi, una cena per ascoltare la testimonianza di una giovane coppia

La Spezia - L’ufficio diocesano di Pastorale per la famiglia, in occasione della festa di San Valentino, invita anche quest’anno le giovani coppie di sposi della diocesi a una serata che si terrà domenica alle 18 nell’oratorio parrocchiale di San Pietro a Mazzetta. Saranno presenti il vescovo Luigi Ernesto Palletti, don Stefano Salucci, direttore della Pastorale della famiglia della diocesi di Pescia, e una coppia di sposi che porteranno la loro testimonianza. “Amare, perdonare, una cosa da imparare” è il tema di cui si parlerà. La quotidianità della coppia diventa – propongono gli organizzatori – un “ordinario” da vivere in modo straordinario, perché “abitato” da una grazia straordinaria. “Non tramonti il sole sopra la vostra ira” troviamo scritto nella Bibbia e, come Papa Francesco spesso ricorda, parole come “permesso, grazie e scusa” non andrebbero mai dimenticate per vivere un rapporto sponsale con rispetto, con tenerezza e con carità. Al termine dell’incontro ci sarà una cena offerta dalla diocesi. Per meglio organizzare la cena, le persone interessate sono invitate ad iscriversi entro martedì prossimo, telefonando al numero 328.5834990 oppure al numero 349.2250820.