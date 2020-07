La Spezia - Giovedì non troppo estivo quest'oggi per lo Spezzino. Il sole sarà infatti costantemente incalzato da un velo di nubi, che si diraderanno solo dopo il tramonto. Le temperature lambiranno i 29 gradi nel corso del pomeriggio. Domani qualche grado in meno e pioggia leggera in mattinata, ma il weekend dovrebbe essere sostanzialmente sereno.