Oggi la giornata delle vocazioni

La Spezia - La Chiesa celebra oggi la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che ha per tema quest’anno “Datevi al meglio della vita”. Ieri sera Tv2000 ha trasmesso in diretta una veglia di preghiera promossa dalla Conferenza episcopale italiana e disponibile sul canale youtube dell’ufficio nazionale per la Pastorale delle vocazioni. Anche in assenza di celebrazioni della Messa con il popolo, si pregherà per le vocazioni in quella che il vescovo presiede in Cristo Re, in diretta alle 10.30 su Tele Liguria Sud, e in quelle trasmesse da diverse parrocchie su propri canali social. Per nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha inoltre pregato nella Messa celebrata martedì scorso, e ugualmente trasmessa in televisione, presso il sarcofago di Itala Mela, nella cripta della cattedrale della Spezia, nella memoria liturgica della beata.