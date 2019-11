Officine del Cibo e Intatto tra le novità della guida 'Il Golosario'

La Spezia - Oltre 3.300 segnalazioni, giudicate con i faccini più o meno sorridenti, con l’apice del Faccino radioso e la sublimazione della Corona. Giunto alla sua quinta edizione, ilGolosario Ristoranti, già GattiMassobrio, mantiene la sua tradizionale struttura con indirizzi, un racconto breve e la citazione dei migliori piatti di ogni locale; quindi interagisce quotidianamente con il web attraverso il portale del gusto ilGolosario.it e l’app dedicata, contando sui costanti aggiornamenti degli autori e su uno staff di oltre 90 collaboratori.



Un progetto nato dall'esigenza di fotografare fedelmente una ristorazione multiforme e in continua evoluzione, che punta sempre più in alto a livello qualitativo, pur riscoprendo la semplicità e l’attaccamento alla terra. Non solo i ristoranti di lusso dunque, ma anche le migliori trattorie, che hanno una tipologia di offerta diversa, come le pizzerie moderne o quei locali che hanno inserito nella loro offerta anche una proposta gourmet, dalle botteghe alle enoteche con cucina. Tutti giudicati con lo stesso criterio e completamente alla pari, tenendo conto delle specificità di ogni tipologia di locale, così che possa ottenere il miglior riscontro tanto il ristorante gourmet quanto la trattoria.



Nell’edizione 2020 sono molte novità e le conferme per la Liguria. 13 in tutto le Corone, con 3 new-entry rappresentate dal ristorante Da U Titti di Cipressa, Intatto di Calice al Cornoviglio e Officine del Cibo di Sarzana, questi ultimi al debutto anche tra le Migliori Tavole del 2020. Confermano invece la Corona: Impronta d’Acqua di Cavi di Lavagna, The Cook e Marin Eataly di Genova, La Brinca di Ne, Rezzano Cucina & Vino di Sestri Levante, Paolo e Barbara di Sanremo, Armanda di Castelnuovo Magra, L’Agave di Framura, Nove-Villa della Pergola di Alassio e Il Vescovado di Noli, terzo ristorante ligure ad essere inserito tra le Migliori Tavole del 2020.



Tra i radiosi (29), 6 nuovi ingressi con il Il Melograno di Bogliasco, Porto Prego di Camogli, Romolomare Amarea di Bordighera, Cristal di Levanto, Nazionale di Noli e A Spurcacciunn-a di Savona. A questi si aggiungono le conferme di: Boccon Divino di Chiavari, Le Perlage di Genova, Osteria Baccicin Du Caru di Mele, Cà di Gosita di Ne, Manuelina di Recco, Apricale Da Delio di Apricale, San Giorgio di Cervo, Chez Braccioforte e Sarri di Imperia, La Femme Meridiana di San Bartolomeo al Mare, Conchiglia di Taggia, Giappun dal 1918 di Vallecrosia, Balzi Rossi di Ventimiglia, Mauro Ricciardi Alla Locanda dell’Angelo di Ameglia, Lido di Deiva Marina, Il Ristorantino di Bayon di La Spezia, Quintilio di Altare, Doc di Borgio Verezzi, Mse Tutta di Calizzano, Da Gin e Scola di Castelbianco, Ai Torchi di Finale Ligure e Muraglia Conchiglia d’Oro di Varigotti.



Nell’altro volume ammiraglio, ilGolosario prodotti e negozi, sono invece tante le segnalazioni a livello regionale: 72 Produttori (37 in provincia di Genova, 16 in provincia di Imperia, 4 in provincia della Spezia e 15 in provincia di Savona), 194 Negozi di qualità (89 in provincia di Genova, 36 in provincia di Imperia, 17 in provincia della Spezia e 52 in provincia di Savona) e 84 Cantine con i loro vini Top (6 in provincia di Genova, 28 in provincia di Imperia, 34 in provincia della Spezia e 16 in provincia di Savona).