Occhio, lenti a contatto, occhiali e Covid-19. Quello che c'è da sapere

La Spezia - La Società oftalmologica italiana e l’American academy di oftalmologia hanno emanato alcune informative in merito, sia alla gestione dei pazienti che si devono sottoporre a visita oculistica per una necessità urgente, sia al comportamento che l’oculista deve avere nell’esecuzione di procedure diagnostiche adeguate all’emergenza che stiamo affrontando. Ed a quelle farò riferimento, perché bisogna attenersi solo alle attendibili evidenze scientifiche pubblicate su riviste internazionali, revisionate da esperti della materia.

Ad oggi, sono disponibili due pubblicazioni. La prima, pubblicata sul New England journal of medicine, informa che lo 0,8% dei pazienti infettati, su una casistica di oltre 1.000 pazienti cinesi positivi al Covid-19, presenta un lieve interessamento congiuntivale, accompagnato da un tenue rossore, ma senza particolare sintomatologia. La seconda, anch’essa redatta da oculisti cinesi, ha riscontrato che solo un paziente positivo su trenta ha il Covid-19 nel film lacrimale; pertanto, anche la superficie oculare e le lacrime possono essere una via di contagio, attraverso le vie lacrimali e, di conseguenza, al naso ed alle vie respiratorie.

Da ciò hanno origine le raccomandazioni affinché i medici oculisti indossino occhiali e mascherine e i pazienti portino il meno possibile le dita a contatto con le palpebre, lavino frequentemente le mani (e spesso anche il viso) ed utilizzino comuni lacrime artificiali in collirio, per detergere la superficie oculare. E poiché il virus può rimanere alcune ore sulle superfici, è appropriato considerare le lenti a contatto come possibile veicolo di contagio; per tale motivo, è ragionevole attenersi scrupolosamente all’igiene, ancora di più per le lenti a contatto non giornaliere e per il loro contenitore, come asserito dal mio collega professor Claudio Azzolini dell’Università di Varese.



Un'ulteriore, importante azione preventiva è il lavaggio degli occhiali, spesso a contatto con le dita. Inoltre, mi permetto un suggerimento a chi opera nel pre-triage: aggiungere, a quelle già note, una domanda sulla presenza di fastidio e di rossore agli occhi, anche in limitata presenza di un lieve arrossamento congiuntivale senza particolari secrezioni.

Desidero infine rasserenare i cittadini in attesa di trattamenti chirurgici non urgenti e di procedure diagnostiche, perché sono certo che nel più breve tempo possibile saranno individuate le soluzioni per superare questo difficile momento e ciò permetterà di fornire tutte le risposte sanitarie attualmente sospese.



Professor Gianmaria Cavallini

Professore Malattie Apparato Visivo

Università di Modena e Reggio Emilia