Occasioni di fine estate e primi assaggi di collezioni invernali alla festa di Migliarina

La Spezia - Grande attesa per la Festa di fine estate a Migliarina in programma per sabato 21 settembre. L’evento è organizzato dal Civ Migliarina in via Sarzana e Largo Marcantone in collaborazione con il Comune della Spezia. Le iniziative avranno inizio a partire dalle ore 18 per concludersi alle 24.

Lungo la via Sarzana e Largo Marcantone sarà possibile trovare le tipiche bancarelle dell’ingegno. Inoltre, le attività rimarranno aperte fino a mezzanotte e sarà possibile trovare le occasioni di fine estate ma anche curiosare e acquistare tra le nuove collezioni invernali.

Presso i bar Gallery e Monnalisa Café sarà inoltre possibile degustare apericena e apprezzare musica dal vivo, mentre il locale "Delizie del sud" proporrà le sue prelibatezze.