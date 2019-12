Obi all'ex Sio, approvato il progetto urbanistico

La Spezia - Approvato questa mattina dalla giunta comunale il progetto urbanistico operativo (Puo) che prevede quattro lotti relativi a Enel, Termomeccanica, il signor F.P. e Talea. Altro non è che u n atto dovuto da adottare, in termini perentori, per altro obbligato e conseguente a scelte operate in scadenza di mandato dalla precedente amministrazione, a conclusione dell’istruttoria relativa alla procedura di Vas pubblicata con determina dirigenziale numero 6040 del 28 settembre 2019 che ne prevede, a norma dell’articolo 51 della Legge Regionale 36/97, entro i successivi 90 giorni, la conclusione.



E' in soldoni il via libera alla costruzione di Obi, il maxi-punto vendita che sorgerà alle porte della città, specializzato nel settore dell'arredamento, della decorazione o per rinnovare casa e giardino. "Al fine della tutela del tessuto commerciale cittadino nella convenzione è stata inserita espressamente la clausola per la quale, con riferimento all’edificio commerciale, lo stesso, per specifici accordi tra le parti, dovrà essere destinato esclusivamente a grande superficie di vendita del settore merceologico non alimentare, con esclusione della tipologia ‘Centro Commerciale’, così da tutelare il commercio al dettaglio del centro storico. L’attuatore si obbliga a mantenere questa destinazione per almeno dieci anni dalla data di ultimazione dell’opera" - così si legge nella nota.



La procedura prevede inoltre che in sede progettuale le criticità avanzate dalla Regione Liguria dovranno essere analizzate adeguatamente con il supporto di ulteriori indagini espressamente prescritte. Successivamente occorrerà anche attivare la proceduta commerciale per il rilascio dell’autorizzazione che è di esclusiva competenza regionale.