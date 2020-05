La Spezia - Nuvolosità variabile nella mattinata e cielo soleggiato nel pomeriggio. Queste le previsioni di Arpal per quest'ultima domenica di maggio che risentirà ancora del passaggio di una circolazione depressionaria che manterrà condizioni di instabilità. Situazione che proseguirà anche nella giornata di domani con un aumento di instabilità previsto anche per la giornata del 2 giugno. Temperature in diminuzione e venti deboli.