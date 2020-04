Nuvole rapide e poi sole, giornata fresca e primaverile

La Spezia - Un'altra giornata soleggiata bacia la Spezia. Sul resto della Liguria il cielo sarà caratterizzato da annuvolamenti irregolari lungo i versanti padani al mattino e potranno essere anche estesi. Localmente, interesseranno le vicine aree costiere ma in progressivo dissolvimento; al pomeriggio sereno o poco nuvoloso con qualche cumulo ad evoluzione diurna in prossimità dei rilievi. L'umidità sarà su valori medio-bassi mentre i venti soffieranno ancora deboli variabili, in regime di brezza lungo le aree costiere durante le ore pomeridiane con qualche rinforzo lungo i capi di Ponente. Il mare sarà poco mosso o quasi calmo. Le temperature oscilleranno tra una minima di 6 e una massima di 16 gradi.