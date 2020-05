Nursind ricorda gli infermieri che non ce l'hanno fatta

La Spezia - In occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere - 12 maggio- Nursind La Spezia, sindacato autonomo degli infermieri ritiene "doveroso ricordare il grande sacrificio

degli infermieri che sono deceduti nella lotta al cov-19. Pertanto, alle ore 12, osserveremo 1 minuto di silenzio e raccoglimento negli Ospedali della ASL5 Spezzino, per ricordare i 96 infermieri, vittime del cov-19. La giornata internazionale dell’infermiere che sottolinea l’impegno degli infermieri italiani sui temi della solidarietà e dell’alleanza con i pazienti e le loro famiglie, oggi più che mai diventa l’occasione per far sì che si valorizzi la professione infermieristica ed il suo contributo nella società".



Nursind intende di esprimere con un minuto di silenzio "il lutto di tutto il territorio italiano, intende onorare i colleghi defunti a causa dell’epidemia, vuole essere vicino ai loro cari e familiari, privati peraltro della possibilità di salutarli e di dare loro degna sepoltura, affinché sappiano che gli infermieri, come categoria, non dimenticheranno mai il sacrificio di chi, oggi è per loro, il vero infermiere-eroe”.