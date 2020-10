Nursind: "Ortopedia sovraffollata, organico carente"

La Spezia - "Il reparto di Ortopedia dell'ospedale Sant'Andrea è in sovraffollamento: ieri erano presenti 24 pazienti politraumatizzati su 24 posti letto regolamentari e altri appoggiati tra il reparto di ginecologia e chirurgia". Nursind lancia l’allarme per la carenza di personale che comporta l’attivazione impropria della pronta disponibilità degli infermieri utilizzata a supporto dei reparti in cui vi sono i pazienti appoggiati in attesa del loro reintegro nel reparto di appartenenza e per il disagio causato dalle disposizioni della dirigenza spezzina che in applicazione a quanto richiesto dalla Regione Liguria (A.Li.Sa) a causa del Covid-19, non permetterebbe più l’ingresso ai parenti nei reparti durante

l’orario del pasto. "Gli assistiti devono peranto essere seguiti dal personale infermieristico sempre ridotto all’osso e costretto a stabilire necessariamente delle priorità, come appunto la somministrazione del vitto precedentemente affidata solo in parte agli infermieri e che ora risulta a loro completo carico costringendoli a lasciare indietro altre attività fondamentali, come trasfusioni, terapia, recupero dei pazienti dalla sala chirurgica, ricoveri ecc. che aumentano il carico di lavoro per il turno successivo e rischiano soprattutto di aumentare il margine di errore assistenziale" - spiega il segretario Nursind La Spezia Assunta Chiocca -. Ogni turno sono operativi due infermieri (solo al mattino 3), un Oss (Operatore sociosanitario) al mattino ed uno al pomeriggio con supporto aggiuntivo di poche ore dalle 7:30 alle 9:30 e dalle 13:30 alle 14. Durante il turno notturno invece solo due infermieri: un assurdo se si considera che l’assistenza

infermieristica è identica al mattino quanto la notte".



I familiari dei ricoverati hanno rimarcato che "i disagi sono molti, sia per gli operatori costretti a turni che diventano insostenibili, sia per i malati che rischiano di non poter nemmeno mangiare un pasto caldo: come possono quattro unità di personale somministrare contemporaneamente il pasto a tutti i pazienti non autosufficienti, allettati o per motivi strettamente legati alla patologia o per altri correlati all’età" in considerazione di quanto riportato e avendo visionato la disposizione aziendale che al contrario – consente l’accesso ai visitatori esclusivamente nei casi in cui, previa valutazione delle peculiarità della struttura diretta e di ogni singola situazione, non sia possibile agire altrimenti (disabili, minori). "Ci chiediamo come mai l’unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia che accoglie in primis pazienti con varie disabilità, abbia completamente precluso l’accesso ai parenti senza mirata valutazione. Al momento, dunque, tutto rimane in carico al personale infermieristico ed Oss, e sebbene i vertici Asl comprendano i disagi dei pazienti e plaudano all’abnegazione del personale chiedendo loro ulteriori sforzi, nessuno in amministrazione, ravvede la necessità di reintroduzioni di organici. Nursind torna ancora una volta a sottolineare la carenza di organico infermieristico nel reparto di Ortopedia e Traumatologia, denunciata anche in sede di conciliazione in Prefettura: se avessimo più personale gli assistiti godrebbero di una più degna qualità assistenziale a prescindere da qualsivoglia disposizione che giunga dall’alto".