Nursind: "Noi infermieri arrabbiati, ma faremo il nostro dovere"

La Spezia - "Nessun percorso ordinato e completa disorganizzazione nella costruzione dei reparti COVID-19. Traslochi notturni e caotici di pazienti da un reparto all’altro. Infermieri ai quali viene imposto di rimanere a lavoro oltre l’orario di servizio ad affrontare e gestire l’apertura di nuovi reparti covid19. Procedure che cambiano in continuazione e che non danno certezze agli operatori impegnati in prima linea nemmeno a distanza di due mesi dall’inizio di questa grande emergenza. Non ci sono linee chiare e condivise nei vari reparti, non c’è uniformità. Questo è il quadro che si presenta oggi in Asl 5. Le testimonianze degli infermieri che ci giungono costantemente minuto dopo minuto confermano ancora una grande difficoltà nel reperire idonei dispositivi di protezione, nell’esecuzione delle procedure, nelle indicazioni, nei comportamenti da adottare che non essendo univoci stanno esponendo in maniera evidente il personale al contagio e soprattutto la ancora grave e persistente carenza di personale nei reparti maggiormente impegnati nell’emergenza. Una boccata di ossigeno era attesa dalle nuove assunzioni, che invece giungono col contagocce. Davanti a questo scenario Nursind ha dovuto necessariamente sia per obbligo professionale che morale diffidare l’Azienda dal continuare con questa cattiva gestione dell’organizzazione.



Nursind ha diffidato la ASL 5 affinché vada in deroga alle vigenti disposizioni normative eccezionali che hanno escluso per il personale sanitario la quarantena e che solo in caso di sintomi conclamati può eseguire il tampone ed essere posto in isolamento. Abbiamo chiesto con urgenza e senza ulteriori ritardi il test diagnostico COVID-19, quanto meno, per tutto il personale che ha comunicato contatti stretti con casi confermati quale unica misura, allo stato, efficace ai fini del reale contenimento del contagio e a tutela della salute dei lavoratori già pregiudicata per via della superficialità di una amministrazione che ha dimostrato di non esser pronta a gestire un evento di queste dimensioni e che invece avrebbe dovuto esserlo nonostante tutte le difficoltà che ha presentato.

Nursind ha inoltre diffidato l’azienda dal continuare a gestire l’emergenza con l’attuale dotazione organica soprattutto nei reparti covid-19 , dove è assolutamente inadeguato il rapporto infermiere/paziente in considerazione del carico di lavoro e del tipo di assistenza da prestare. Abbiamo chiesto di aumentare il personale in tali reparti per avere maggiore gestione e controllo in unità ormai considerate ad alta intensità. Nursind ha richiesto costantemente e continuamente che fossero sempre presenti e disponibili i dispositivi di protezione individuale che ad oggi ancora scarseggiano.



Noi infermieri siamo arrabbiati ma faremo fino in fondo il nostro dovere perché, se il tanto atteso picco arriverà, sarà fronteggiato grazie alla forza e preparazione degli operatori sanitari tutti, capaci di adattarsi a qualsiasi ambiente lavorativo se pur con l’elemosina di presidi e di personale. Pe tutto questo Nursind chiede ancora all’Azienda SPEZZINA di impegnarsi nella risoluzione delle problematiche reali del momento e senza ulteriori ritardi".



Segretario Territoriale Nursind La Spezia Assunta CHIOCCA