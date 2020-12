Nuovo sportello Fai Cisl in Via Taviani

La Spezia - “L’apertura del nuovo ufficio nasce dalla volontà di mettersi al servizio delle persone offrendo ai lavoratori i servizi di patronato, fiscali e di tutela. La Fai Cisl (Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale, Industriale) non ha mai abbandonato il territorio e sta incrementando la sua presenza con un impegno straordinario di tante persone con la giusta esperienza e capacità”. Lo dice Lilia Castellani, referente locale Fai Cisl della Spezia nonché segretario regionale e responsabile nazionale per il Dipartimento Pesca che rappresenterà un punto di riferimento per l’assistenza ai servizi erogati dal sindacato. “La nostra è una scelta strategica – ha aggiunto il segretario generale della Fai Cisl Liguria Davide Piazzi - perché ci stiamo allargando con l’obiettivo di presidiare con più forza il territorio Ligure. Vogliamo essere sempre più vicini alle persone e ai bisogni dei lavoratori”.

La Fai Cisl, che rappresenta i lavoratori dell’agricoltura, florovivaisti, pesca, alimentazione e panificazione, sarà presente in Via Paolo Emilio Tavani 52/A, presso l’ufficio della Cisl tutti i giorni per il servizio di patronato e il lunedì e venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18 per l’assistenza sindacale.