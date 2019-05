Nuovo sportello ‘Energia Gas e Luce’ per artigiani, imprenditori e cittadini

La Spezia - E’ attivo nella sede della Cna della Spezia in via Padre Giuliani 6 uno sportello dedicato all’energia a disposizione degli artigiani e degli imprenditori associati e a tutti i consumatori che vorranno informazioni qualificate in merito alle offerte di luce e gas. Il servizio è gestito da personale di Spigas Clienti che è a completa disposizione delle richieste e dei dubbi degli utenti. Lo sportello è utile ad accompagnare tutti i clienti ancora in fornitura con la maggior tutela, ma che a breve dovranno passare ad un fornitore del libero mercato, per l’abolizione dello stesso.



“Prenderemo in carico le richieste degli associati e li aiuteremo, caso per caso, a chiarire i dubbi e le difficoltà che spesso appaiono in questo settore aiutandoli a leggere una bolletta di luce e gas -, spiega la referente dello sportello Lorenza Carra -, offrendo una consulenza gratuita per capire quali siano le soluzioni migliori, più convenienti e su misura, per ogni associato. Siamo una società e una azienda del e per il territorio e che quindi impiega personale che vive ed è conosciuto nel territorio – città e provincia della Spezia – e lavoriamo solo ed esclusivamente con rapporti personali con gli utenti”.



“Gli utenti sono sempre più assillati da una giungla di offerte senza poter avere nessuna persona di riferimento con cui rapportarsi -. Prosegue e conclude Carra -. Esistono ad oggi infatti tantissime società che, in un regime di agguerrita concorrenza, propongo offerte alle volte poco chiare o ancor peggio ingannevoli, come spesso accade. Per questo motivo raccomandiamo sempre di fare attenzione a non pronunciare mai la parola “sì” al telefono e di non fornire mai dati personali della bolletta, come nominativo, numero di POD per la luce e numero di PDR per il gas”. Lo sportello è attivo il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Per appuntamenti è possibile chiamare la consulente Lorenza Carra al numero 334-1430662 oppure inviando una segnalazione all’indirizzo email: l.carra@spigasclienti.it o info@spigasclienti.it. Altre sedi di Spigas: in Via Francesco Crispi 129, e al Centro commerciale Le Terrazze e a Sarzana siamo in Piazza San Giorgio 33