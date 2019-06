Nuovo sportello CAAF Confartigianato all'Umbertino

in via Roma

La Spezia - Il fisco è una delle maggiori preoccupazioni dei cittadini, il Caaf Confartigianato cerca di alleggerire il compito di dipendenti e pensionati con i suoi sportelli operativi. L'Associazione ha aperto un comodo sportello Caaf nel centro storico, in via Roma, 88, aperto tutte le mattine facilmente raggiungibile a piedi da cittadini e anziani. E' possibile prendere appuntamento per la dichiarazione dei redditi telefonando 0187.730938. Presso gli uffici operatori qualificati si occupano della compilazione dei modelli 730, ma svolgono anche altri servizi fondamentali dedicati alla persona e alla famiglia, come la compilazione e trasmissione all’ente pensionistico dei modelli RED ed il calcolo e compilazione delle dichiarazioni ISEE.



Vengono offerti, inoltre, servizi di consulenza su pratiche di successione, calcolo e dichiarazione di imposte sugli immobili e, in generale, prestazioni assistenziali. Possono presentare il Modello 730 i contribuenti che sono: pensionati o lavoratori dipendenti; soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali la disoccupazione, l’indennità di mobilità, ecc.); soci di cooperative di produzione e lavoro; sacerdoti; politici; soggetti impegnati nei lavori socialmente utili. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Area Fiscale Confartigianato, Katia Orsetti, tel. 0187.286630-33 – e-mail: orsetti@confartigianato.laspezia.it