Nuovo presidio degli Oss davanti al Sant'Andrea

La Spezia - "Lo stato di agitazione degli Oss di Coopservice non si ferma, fino a che non avremo riscontri o risposte dalla Regione la mobilitazione va avanti. Per questo: giovedì 7 gennaio alle 10 saremo davanti all'ingresso principale dell’ospedale Sant’Andrea". E' quanto si legge in una nota delle sigle Usb Coopservice La Spezia e Usb Liguria che prosegue: "Gli operatori sanitari manifesteranno ancora la loro protesta contro l'uscita imminente del bando di concorso Oss in Asl5 che rischia di escludere un numero altissimo di lavoratori, grazie a prove selettive e punteggi poco idonei. A questo punto non solo domandiamo che si allarghi la platea dei posti a disposizione, ma chiediamo con forza che i posti degli Oss di Coopservice siano contemplati per diritto di riserva all'interno di quelli fissati dal bando".