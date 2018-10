Nuovo ospedale al palo, una commissione per diradare le nebbie

Oggi pomeriggio in Regione l'incontro tra i commissari regionali e tutti i protagonisti della vicenda.

La Spezia - Le nubi sul nuovo ospedale del Felettino si fanno sempre più dense e minacciose e la percezione, alla Spezia, è che la struttura, di cui tutta la provincia ha assoluto bisogno, potrebbe subire una pesante battuta d’arresto se non addirittura uno stop definitivo.

La notizia che Asl 5 stia valutando di riscutere la fidejussione, posta a garanzia dell’anticipo di circa 9,8 milioni di euro già erogati alla ditta costruttrice, a causa di un avanzamento lavori ben inferiore a quanto previsto, ha ulteriormente confermato queste sensazioni.



Per questo oggi alle 15 si svolgerà una commissione regionale richiesta dal consigliere di Rete a Sinistra/Liberamente Liguria, Francesco Battistini.

"In quella sede istituzionale - annuncia Battistini - ascolteremo i dirigenti di Alisa, di Asl 5, di Ire Liguria, l’ente che ha in carico la gestione dell’appalto, il sindaco della Spezia, il presidente della Provincia e i vertici della ditta Pessina, titolare dell’appalto di costruzione.

Vogliamo vederci chiaro, per capire quale sia lo stato dell’arte e, soprattutto, quale sia il cronoprogramma di un progetto che sta progredendo con tempi ben diversi da quelli che erano stati annunciati e confermati, almeno a parole, solo poche settimane fa. La Provincia Spezzina ha bisogno di strutture ospedaliere dignitose, funzionali e funzionanti, si programmi, concretamente, il percorso per averle".