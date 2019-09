Nuovo ospedale, Michelucci: "Basta rimpalli di responsabilità". I sindacati: "No privatizzazioni"

La Spezia - "Continua il rimpallo di responsabilità sul Felettino. E intanto la sanità dell’Asl 5 è al collasso. Ire ha bocciato la variante strutturale chiesta da Pessina e con quest’ennesima mazzata il futuro del nuovo ospedale spezzino diventa ancora più a rischio. La Giunta ligure continua a scaricare la colpa sugli altri e a parlare di “appalti spericolati”, ma la verità è che Toti e Viale hanno ereditato da chi li ha preceduti il finanziamento e l’affidamento della gara d’appalto per il nuovo nosocomio spezzino e poi la loro Giunta ha approvato il progetto esecutivo. Dopo 4 anni e mezzo, però, ci troviamo sempre allo stesso punto: un cantiere in cui c’è solo polvere o fango quando piove. Invece di giocare al rimpallo delle responsabilità tra Regione, Ire e Pesssina, sarebbe meglio che l’assessore Viale si rimboccasse le maniche e iniziasse ad affrontare una buona volta i problemi: da mesi chiediamo di aprire un tavolo sulla sanità spezzina per discutere tutti insieme – maggioranza, opposizione, sindacati, territorio – su come affrontare questa situazione di emergenza. Viale risponda nel merito". Così il consigliere regionale Juri Michelucci interviene nel dibattito relativo alle difficoltà amministrative che riguardano l'appalto del nuovo ospedale spezzino.

"Quella del Felettino è una notizia drammatica. Non è possibile continuare a far finta di nulla. L’assessore, però, invece di risolvere i problemi e programmare gli interventi preferisce tagliare nastri e il 2 ottobre sarà a inaugurare un agiografo e un ecografo. Si potrebbe cogliere quell’occasione per una conferenza dei sindaci e degli amministratori spezzini sul Felettino. Gli spezzini hanno bisogno del nuovo ospedale provinciale.

Ci auguriamo che la situazione si possa sbloccare la più presto e ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare", conclude Michelucci.



“Abbiamo appreso con forte preoccupazione la notizia della non accettazione della variante di progetto per il nuovo Felettino. Di fatto, lo stop alla costruzione del nuovo ospedale. Un fatto gravissimo.” Così Cgil, Cisl e Uil della Spezia in una nota congiunta. “Il nuovo ospedale è un’opera imprescindibile per i cittadini del territorio, per la sanità pubblica; e la sua costruzione una boccata di ossigeno per il comparto edile, ancora in forte crisi”.

“Istituzioni e forze politiche facciano di tutto affinché la situazione si sblocchi e il cantiere riparta, è una priorità assoluta di questo territorio e della sua comunità. Non siamo però d’accordo su ipotesi e percorsi che prefigurerebbero una privatizzazione di fatto del nuovo ospedale, così come sta accadendo in altre realtà liguri. Il governo della sanità deve rimanere pubblico”, concludono i sindacati.