Nuovo ospedale, Asl 5 chiede quasi 5,5 milioni a Pessina

La Spezia - Il cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale attende di conoscere il pronunciamento di Ire in merito alla proposta di variante alle fondamenta dell'edificio proposta da Pessina Costruzioni, ma nel frattempo proseguono gli attriti tra la stazione appaltante e Asl da una parte e la ditta dall'altra. Il motivo del contendere sono i rallentamenti nell'esecuzione dei lavori e la richiesta di escussione della fideiussione presentata per l'anticipazione contrattuale.



Asl 5 ha infatti revocato la delibera con la quale sospendeva l'escussione. Lo ha fatto in considerazione di "numerosi profili di grave inadempimento" dell'impresa costruttrice che sono stati segnalati da Ire all'azienda sanitaria spezzina e del recente invito dell'agenzia regionale ad Asl di "dar seguito ad ogni più efficace azione per il recuperi di quanto illegittimamente trattenuto dalla Società Pessina".

Asl 5 ha quindi chiesto nei giorni scorsi a Pessina Costruzioni "in qualità di capogruppo dell'Ati appaltatrice della progettazione esecutiva e costruzione del nuovo ospedale della Spezia, la somma di 4 milioni e 989.689,96 euro oltre Iva 10%, quindi 5 milioni e 488.658,96 euro, quale quota dell'anticipazione di 9 milioni e 791.709,63 euro oltre Iva 10%, quindi in totale 10 milioni e 770.880,59 euro accreditata alla medesima in data 18 agosto 2016 e non compensata per lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2019".