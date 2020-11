Nuovo decreto ristori, rinviate scadenze Irpef, Ires e Irap

Per i ristoranti delle zone arancioni e rosse e per tutte le attività rimaste chiuse per il dpcm dello scorso 3 novembre, la sospensione dei versamenti si applicherà indipendentemente dai limiti di fatturato e di perdite.

La Spezia - Approvato nella notte un nuovo decreto legge con cui vengono messi a disposizione altri 8 miliardi di euro di finanziamento a sostegno delle aziende e dei lavoratori colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus. Con il nuovo decreto salgono in totale a 18 i miliardi stanziati nei quattro precedenti “decreti ristori”, a partire dal primo approvato il 28 ottobre. Cosa prevede? Innanzitutto il rinvio dal 30 novembre al 30 aprile della scadenza del versamento di Irpef, Ires e Irap per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che nel primo semestre del 2020 abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 33 per cento rispetto all’anno precedente. I precedenti “decreti ristori” avevano stabilito la proroga soltanto per le aziende che avevano dovuto chiudere a causa delle restrizioni. Per i ristoranti delle zone arancioni e rosse e, per tutte le attività rimaste chiuse per il dpcm dello scorso 3 novembre, la sospensione dei versamenti si applicherà indipendentemente dai limiti di fatturato e di perdite.