Nuovo corso per diventare crocerossine, aperte le iscrizioni

La Spezia - Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso per diventare Infermiere Volontarie della Croce Rossa della Spezia. Il termine per potersi iscrivere è il 15 novembre. Per tutte le informazioni è possibile contattare nelle ore serali Sorella Alessandra Giampietri al numero 3471559249.



Per diventare Infermiera Volontaria è necessario seguire uno specifico percorso di formazione dalla durata di due anni. Sono previsti due esami nel corso dell’intero ciclo di studi, uno al termine del primo anno e uno al termine del secondo, con la discussione di una tesi finale. Il Corpo delle Infermiere Volontarie, Ausiliario delle Forze Armate, è presente su tutto il territorio nazionale e svolge attività sia in ambito civile che di Forze Armate.



Le Infermiere Volontarie prestano quotidianamente servizio ordinario sia presso le unità militari che della Croce Rossa, e servizio straordinario sia in attività di emergenza civile che militare, con una professionalità riconosciuta. Da sempre eventi come terremoti, alluvioni, conflitti bellici e interventi a sostegno della Protezione Civile hanno visto il contributo delle Crocerossine, che a seguito di aggiornamenti continui svolgono attività socio-sanitarie, di assistenza, di emergenza e di addestramento.