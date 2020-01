Nuovo bancomat in centro storico, Bvlg aumenta la sua presenza

La Spezia - La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana prosegue nel suo impegno verso il territorio e la comunità inaugurando un nuovo bancomat in via del Prione 283 alla Spezia, nella principale via pedonale cittadina. Il nuovo bancomat permetterà l'erogazione di servizi bancari a soci, clienti e turisti che si trovano in un luogo di frequente passaggio come via Prione. L'inaugurazione dell'Atm per dimostrare, da parte di Bvlg, l'attaccamento alle comunità del Comune della Spezia, dove ricordiamo è già presente dal 2017 la filiale al Centro Kennedy. Il nuovo punto bancomat sarà inaugurato con la benedizione di Don Luca Palei, Direttore dalla Caritas della Spezia, alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e delle autorità della Spezia, del Consiglio di amministrazione e della Direzione Bvlg. Così il sindaco: "Si tratta di un'apertura significativa. È una banca che storicamente è attenta ai soci e al territorio. Sì coglie un messaggio antico di una banca vicina ai cittadini. Avete scelto un luogo strategico. Ci piacerebbe un vostro impegno anche in altre zone, se potremo essere d'aiuto lo saremo questa forma di banca è vincente".



Così il vicepresidente vicario Giuseppe Menchelli: "Un nuovo punto per creare valore per la nostra comunità. La scelta di via Prione dimostra quanto vogliamo essere al centro della vita cittadina della Spezia. Questo sportello è evoluto. Siamo una banca locale e siamo una cooperativa. Abbiamo 10mila clienti, Spezia è una città frizzante e abbiamo dovuto dare delle risposte semplici e con assistenza via web. Sì potranno fare tutte le operazioni bancarie. La nostra finalità è dare condizioni ottimale ai soci e al territorio investendoci. Faremo una visita guidata al Lia". Queste le parole del presidente Bvlg, Enzo Stamati: "Siamo orgogliosi di inaugurare questo bancomat alla Spezia. Vogliamo essere vicini al territorio e confermiamo la nostra volontà di crescere e creare sempre maggiori servizi per soci e clienti". "Il nostro presidio sul territorio della Spezia aumenta grazie a questo bancomat - ha aggiunto il direttore Paolo Pelliccioni -, ricordando che siamo già presenti nel Comune con la filiale al centro Kennedy. Continua in questo modo il nostro impegno per la comunità". Per informazioni: Raffaele Capparelli, comunicazione@bvlg.bcc.it; T 0584737266 M 3386532441.