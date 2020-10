Nuovo anno e mandato ai catechisti

La Spezia - La celebrazione di inizio del nuovo anno pastorale, fissata come da consuetudine nella seconda domenica del mese di ottobre, intende rappresentare quest’anno un segnale importante di “ripartenza” di tutte le attività diocesane, bloccate o rallentate nei mesi scorsi dall’imperversare della pandemia. Domenica prossima la Messa solenne del vescovo Luigi Ernesto Palletti, alla quale tutti i sacerdoti diocesani sono invitati a concelebrare, avrà luogo come da consuetudine alle 15.30 nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. In questa circostanza avrà luogo, come sempre negli anni scorsi, anche l’affidamento del “mandato” annuale ai catechisti e alle catechiste di tutte le parrocchie. Il catechismo, specie in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, è una delle attività fondamentali delle parrocchie. Ma lo scorso anno ha dovuto per così dire “fermare i motori” sin dalla fine del mese di febbraio.