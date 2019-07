Nuovi lavori al Bivio Cento, via alla manutenzione

La Spezia - Lunedì 22 luglio partiranno i lavori di manutenzione del tratto di marciapiede compreso tra la rotatoria di Bivio Cento e il sottopasso ferroviario. Prosegue dunque il piano di manutenzioni di strade e marciapiedi programmato dall’Amministrazione Peracchini. Lavori che principalmente saranno eseguiti nei mesi estivi visto anche il calo del traffico dovuto alla chiusura delle scuole e quindi con minori ricadute sull'utenza della strada.

Oltre ai lavori di manutenzione del marciapiede è prevista anche la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato che consentirà l’abbattimento della barriera architettonica ed il contestuale rallentamento dei veicoli che in quel tratto tendono pericolosamente ad aumentare la velocità.

Per l'esecuzione dei lavori, che partiranno il 22 luglio e termineranno il 9 agosto, si rende necessario l’istituzione del senso unico di marcia in via del Canaletto nel tratto tra via Sarzana e Bivio Cento in direzione di quest'ultimo.

I lavori inevitabilmente potranno causare alcuni disagi alla circolazione stradale ma al termine contribuiranno a garantire maggiore sicurezza e decoro nel tratto stradale interessato.