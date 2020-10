Nuovi impianti di illuminazione pubblica a Led a Bolano

La Spezia - Il Consiglio Comunale di Bolano del 30 settembre ha approvato all’unanimità la proposta ell’Amministrazione Comunale guidata da Alberto Battilani di rinnovare completamente la rete di illuminazione stradale con la sostituzione di tutti i vecchi corpi illuminanti con nuove e moderne luci a LED.



L’Assessore al Patrimonio Paolo Adorni: “I circa 930 lampioni stradali - ad oggi di proprietà di Enel Sole nel numero di 628 e di proprietà comunale nel numero di 302 – verranno tutti acquisiti al patrimonio comunale e successivamente messi a gara attraverso una finanza di progetto finalizzata all’adeguamento e riqualificazione degli impianti. Tutti gli impianti saranno oggetto di un contratto di concessione pluriennale che garantirà la contemporanea fornitura ed erogazione di energia elettrica, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria”.



Attualmente la spesa media annuale che sostiene il Comune di Bolano per l’illuminazione pubblica è superiore ai 170 mila euro di cui più di 30 mila per la sola manutenzione degli impianti. Infatti i lampioni stradali attualmente in uso utilizzano lampade al sodio e al mercurio di vecchia concezione e necessitano spessissimo di interventi manutentivi. Più che normale quindi attendersi dalla gara – oltre la possibilità di avere il completo rinnovo degli impianti - anche un significativo risparmio economico che l’Amministrazione si è impegnata a reinvestire in progetti di riqualificazione ambientale.

Strettissimi anche i tempi di affidamento della concessione che – considerato l’importo e la natura della procedura di gara di valenza europea - vengono previsti al più tardi entro fine del prossimo anno.



L’Assessore all’Ambiente Paolo Polloni: “Attraverso questo intervento ci prefiggiamo di migliorare considerevolmente l’illuminazione delle nostre strade e dei nostri borghi e contribuire in maniera importante al risparmio energetico. Infatti verrà ridotta del 58% la potenza installata e con una riduzione della CO2 immessa in atmosfera pari a circa 187 tonnellate.Pur in un contesto finanziario sempre più difficile riteniamo di investire con decisione sul risparmio energetico e sul risanamento ambientale nella consapevolezza delle enormi responsabilità verso le giovani generazioni. “ ?