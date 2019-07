Nuovi giochi al campetto della Chiappa

La Spezia - Sabato pomeriggio al campetto Luigi Brunetti alla Chiappa, in Via Monfalcone, sono stati inaugurati, alla presenza del parroco di San Bernardo Don Davide e di alcuni residenti, i giochi per i bimbi acquistati con il ricavato de "La Chiappa in Festa", svoltasi il 1 Giugno. Il tutto nasce per iniziativa del gruppo "I Ragazzi della Chiappa" costituito da: Marco Tarabugi, Fabrizio Ghezzi, Sara Peraino, Paolo Gioviali, Federica Moscatelli, Daniele Picelli, Alessandra Barrucchi, Giammarco Biso, Cecilia Sorbi, Luca Rezzaghi.

I Ragazzi ringraziano le attività commerciali del quartiere, i residenti, la Parrocchia di San Bernardo Abate, il Gruppo Sportivo Tamburlin ed i cittadini tutti, per aver contribuito alla riuscita di tale iniziativa.

"Una bella soddisfazione riuscire a regalare dei sorrisi ai nostri bimbi", dichiarano.

Al termine della cerimonia d’inaugurazione sempre all’interno del Campetto L. Brunetti si è svolta la sfida Muscoli della Spezia VS Ravioli di Coregna de l’Angolo dei Sapori.