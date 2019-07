Nuovi diplomati per il Ciofs spezzino

La Spezia - Si sono conclusi con successo, al Ciofs -Fp della Spezia, gli esami del 4° anno di Diploma di Tecnico dei servizi di sala e bar. Il percorso di 4° Anno della IeFP consente il conseguimento del diploma professionale, attraverso una forte caratterizzazione professionalizzante per garantire la spendibilità immediata nel mercato del lavoro.

Gli allievi, infatti, hanno vissuto un anno di grande valore professionale, nel quale hanno potuto rafforzare le competenze già acquisite nel percorso triennale di qualifica, incrementando e sviluppando non solo gli aspetti culturali, utili al conseguimento di un Diploma di 4° Livello EQF (Quadro Europeo), ma anche le capacità professionali, con ben 495 ore svolte direttamente in Azienda.

Ottimi i risultati conseguiti in sede d’esame, con una media in uscita superiore a 80/100 ed un 100/100.

“Tutti gli allievi - si legge in una nota del Ciofs -, inoltre, hanno già trovato occupazione in locali del nostro territorio, e alcuni di loro hanno espresso il desiderio di proseguire la propria formazione, raggiungendo sempre più alti livelli; al termine del percorso, è, infatti, possibile frequentare un quinto anno integrativo, utile a sostenere l’Esame di Stato per l’accesso all’Università o proseguire nella Formazione Superiore con il conseguimento del titolo di Tecnico Superiore. Un grande in bocca al lupo, quindi, ai neo diplomati, ed un augurio ai nuovi allievi di poter seguire le loro orme”.