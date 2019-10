Nuovi corsi per tutti con la cooperativa Mondo aperto

La Spezia - La Cooperativa Sociale Mondo Aperto a partire da novembre offre corsi e servizi per tutta la cittadinanza.

Mondo aperta organizza corsi di lingue straniere con insegnanti qualificati e comprovata esperienza nell’insegnamento. I corsi offrono, oltre agli elementi linguistici, anche informazioni sugli aspetti socio-culturali utili per comprendere appieno la lingua e la cultura studiata. Corsi di gruppo o individuali.

Offre anche servizi di doposcuola, ripetizioni e aiuto compiti per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (elementari, medie e superiori). Lezioni individuali e di gruppo.

Sono previsti anche corsi di italiano L2 tenuti da insegnanti madrelingua specializzati nell’insegnamento dell’italiano L2 tramite percorsi di studio e formazione. I corsi si basano sulle linee guida del Quadro Comune Europeo delle Lingue e i livelli attivati vanno dall’A1 al C1. Vengono offerti anche specifici corsi di supporto agli stranieri tra cui: corsi di preparazione alla certificazione CILS, corsi di preparazione all’esame della patente di guida, corsi di preparazione all’esame di terza media, corsi di recupero di materie scolastiche.

Inoltre le possibilità di sostenere presso la nostra sede gli esami di certificazione CILS in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena. La certificazione CILS è utilizzabile per l’inserimento nel mondo del lavoro, dello studio e per scopi burocratici (la certificazione A2 è uno dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno a lunga scadenza e la certificazione di livello B1 è requisito per l’ottenimento della cittadinanza italiana).

La prossima data in cui sarà possibile sostenere gli esami CILS è il 3 dicembre (iscrizioni aperte fino al 23 ottobre).

Il progetto, che vede come capofila la cooperativa Agorà di Genova e coinvolge tutte le province liguri, promuove la formazione linguistica dei cittadini stranieri attraverso l’attivazione di corsi di italiano L2. Tutti i corsi sono totalmente gratuiti e vi si accede tramite selezione.

• CORSI di LINGUA ITALIANA (livelli PRE-A1, A1, A2).

• CORSI di LINGUA ITALIANA (livelli PRE-A1, A1, A2) per DONNE CON BAMBINI (0/3 anni) con servizio di babysitteraggio.

• CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA nei settori turistico/alberghiero e assistenza famigliare.

• CORSI DI ITALIANO PER LO STUDIO, per la scuola secondaria di primo e secondo grado.





Mondo Aperto è una cooperativa sociale che si occupa della gestione di servizi miranti alla promozione dell’integrazione dei cittadini italiani e stranieri. Mondo Aperto ha sede alla Spezia e opera nelle province della Spezia e di Massa-Carrara dal 2003, anno in cui prende ufficialmente forma, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità facilitando e promuovendo l'accoglienza e l'inclusione della popolazione migrante sul territorio.

Per informazioni sui corsi contattare la Cooperativa Sociale Mondo Aperto, viale Italia 547, La Spezia. tel. 0187.1584914 mondoaperto1@gmail.com http://www.cooperativamondoaperto.it/