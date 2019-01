Nuove verifiche per la riqualificazione di Fossamastra nella seconda fase del progetto

La Spezia - Il progetto su Fossamastra che sposterà i container a Pomara e alleggerirà la viabilità della zona, dopo l'analisi del Vas e la pubblicazione di 60 giorni sul sito del Comune, a seguito del quale non sono state rilevate obiezioni, è passato anche in Commissione ambiente e territorio. La riunione si è tenuta ieri a Palazzo civico e hanno partecipato l'assessore Anna Maria Sorrentino, l'ingegner Cannetti e l'architetto Virgilio.



Il progetto di riqualificazione (CDS ne aveva parlato qui qui), come detto, è stato soggetto a Vas e ha proceduto nel suo iter burocratico.



L'architetto Virgilio ha spiegato che: "Le considerazioni che sono da fare sulla procedura di Vas - per l'architetto Virgilio - sono nella sfera geologica e idraulica per quanto riguarda il torrente Fossamastra ed erano emerse in uno screening fatto nel mese di luglio. In particolare ci riferiamo alla carenza di dotazione di indagini geognostiche che comprendono il settore sismico, idraulico e tutto l'insieme che investe la componente geologica, appunto. L'altra è stata sollevata dall'Ufficio ambiente che sottolineava come in corrispondenza dell'attività produttiva prevista non vi fosse una precisa circostanziazione delle attività che si dovrebbero svolgere all'interno del capannone, quindi mettevano in evidenza l'impossibilità a poter valutare una serie di elementi come pressione atmosferica e fattori ambientali complessi".



"Nelle fasi successive - ha proseguito Virgilio - , trascorsi i 60 gioni, sono pervenuti i pareri dell'Ufficio ambiente, già raccolti nella fase di screening, riscontrava che essendo state adottate poi tutta una serie di azioni mitigatorie che comprendevano anche le emissioni nell'atrmosfera e l'azione del ciclo di rfiuti ha riscontrato che non vi fossero altri elementi di criticità. Per quanto riguarda la componente geologica c'è stato un pronunciamento della vice direzione generale di ente della Regione Liguria ha messo in evidenza la necessità di alcune prescrizioni. E' stata conclusa la fase di valutazione strategica ma ci sono degli accorgimenti che dovranno accompagnare la successiva fase progettuale per la parte idrologica, idraulica , geosismica per individuare eventuali ulteriori criticità".



La pratica in commissione è passata con una sola astensione.