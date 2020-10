Nuove uniformi per la vigilanza dell'arsenale e dei comandi

La Spezia - Vanno in pensione le vecchie divise di lana per il personale dell'arsenale. Alla presenza dell'ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, comandante marittimo Nord, si è svolta la presentazione delle nuove uniformi per il personale assistente ai servizi di vigilanza della Marina Militare. In materiale sintetico, permetteranno agli operatori un maggiore comfort e libertà di movimento nell'attività operativa presso i comandi ed enti. Elevati standard di sicurezza, tessuti naturali e Made in Italy sono alcune delle caratteristiche salienti del nuovo corredo di vestizione, la cui fase di sperimentazione e collaudo è terminata il 1° ottobre scorso.

Le nuove dotazioni, che gli operatori chiedevano da tempo, sono il prodotto di uno studio condotto presso la base navale della Spezia il cui risultato è stato ottenuto grazie alla perseveranza del Comando Marittimo Nord in stretta collaborazione con lo Stato Maggiore Marina, i dipendenti e le parti sociali. Le nuove divise, più adeguate al servizio svolto e sicuramente più adatte alle varie diversità climatiche stagionali, saranno distribuite al personale nei prossimi giorni.