Nuove telecamere in arrivo in tutta la città

La Spezia - Sono stati affidati alla ditta Sel Servizi elettrotecnici di Vezzano Ligure i lavori di installazione delle nuove videocamere e di sostituzione di quelle esistenti e ormai obsolete nel nuovo sistema di videosorveglianza approvato dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi.

Il nuovo sistema di videosorveglianza prevede l’installazione di intervenire in particolare in aree urbane ritenute esposte a rischio di degrado sociale. Le nuove apparecchiature, mediante diramazione della fibra ottica, saranno collegate ai server del Comune e della centrale operativa della Polizia municipale, responsabile del monitoraggio e trattamento delle immagini, che saranno visualizzate dalla sala operativa del comando. Il sistema inoltre permette una condivisione delle riprese con le forze delle ordine.

"I risultati ad oggi acquisiti - si legge nella delibera di giunta del 9 agosto scorso - hanno consentito di individuare le zone e i luoghi interessati da fatti illeciti, da prevenire e contrastare anche mediante il potenziamento dei mezzi tecnologici". Per questi motivi è stato scelto di installare nuove telecamere in Scalinata Spora, nella rotatoria di Via Sarzana in prossimità del cimitero dei Boschetti, in Piazza Saint Bon, nella zona della stazione centrale, nel parcheggio di Piazza d’Armi, all'intersezione tra Via Fiume e Via Monterverdi, all'intersezione tra Viale Italia e Via XX Settembre, all'intersezione tra Viale Italia e Via Carducci, all'intersezione tra Via Carducci e Via Giulio della Torre e in Viale Fieschi, nella zona dell'Alberto Picco.



L'impresa ha proposto un ribasso sul costo dei lavori in appalto che porterà il Comune della Spezia a spendere 75.124 euro, per un risparmio di poco meno di cinquemila euro rispetto agli 80mila destinati al progetto frutto di un mutuo ordinario con la Cassa depositi e prestiti".