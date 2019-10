Nuove strisce in Piazza Cavour e Municipale a sorvegliare la ztl

La Spezia - Aria di novità in Piazza Cavour. Nella giornata di oggi infatti gli operai del Comune hanno ripassato tutti i parcheggi della piazza ed è stato aggiunto un passaggio pedonale anche un passaggio pedonale in prossimità del bingo.

Non è l'unica novità di inizio settimana. Questa mattina infatti con la Municipale, il Comune, ha informato gli automobilisti che non avevano ancora preso dimestichezza con l'entrata in vigore della Ztl.

"Già da ora - ha spiegato l'assessore Casati - se gli agenti della Locale trovano auto non autorizzate in quella zona scattano le sanzioni, compatibilmente con l'ordinanza. Le telecamere cominceranno a sanzionare dal trentesimo giorno in poi".