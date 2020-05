Nuove povertà per colpa del lockdown, parte un'indagine

La Spezia - Situazioni al limite e “nuovi poveri”. Bollette da pagare e necessità di evitare situazioni di sfratto. E' il macigno che lascia il lockdown sulle spalle della comunità spezzina discusso questo pomeriggio nel corso della quarta commissione consiliare. A fare il punto l'assessore Giulia Giorgi, con delega ai Servizi educativi, scolastici e sociali e la dirigente dei Servizi sociosanitari Stefania Branchini.

Lo spaccato che ne è emerso è quello di una comunità, soprattutto nei suoi soggetti fragili, che ha bisogno di interventi celeri perché bollette e affitti sono molto difficili da sostenere. Un momento non facile, che ha stravolto le abitudini di tutti, ma che ha rivelato disponibilità e forza da parte del volontariato e del Terzo settore.

Diversi i temi toccati in commissioni: a partire dai servizi erogati per poi passare ad alcune riflessioni sul ritorno a scuola e sulla vita serale dopo gli episodi del fine settimana (leggi qui e qui). A richiedere la commissione è stato il consigliere Massimo Baldino Caratozzolo e in apertura ha detto anche un appello auspicando in una “commissione costruttiva, la mia richiesta è per avere un quadro chiaro sulla situazione e cogliere l'opportunità di lavorare insieme”.



Il Comune della Spezia nei mesi del lockdown si è attivato su più fronti: dai buoni spesa, ai contributi per l'affitto fino ad arrivare all'intercettazione delle realtà più fragili e sostenerle. In merito l'assessore Giorgi ha fornito anche alcuni dati sulle richieste ricevute all'ente: “Era necessario intervenire sulla situazione abitativa. Siamo riusciti ad attivare dei fondi, anche con Fondazione, per implementare quelli a disposizione anche se in un primo momento dovevano essere destinati in un bando trasversale. Nei prossimi giorni in giunta discuteremo di un bando apposito per le situazioni abitative. A nostra disposizione non avremo fondi per coprire tutte le mensilità del lockdown ma almeno per una possiamo garantirla. Un altro tema di peso è quello per il pagamento delle bollette: in questo caso possiamo garantire fondi ordinari e al momento ci sono pervenute 920 richieste, circa, per i pagamenti di acqua, luce e gas. Ora stiamo lavorando su una possibile estensione dell'esenzione del pagamento della Tari fino alla fine dell'anno ma aspettiamo nuove direttive. Per quanto riguarda i servizi scolastici per le situazioni di disabilità abbiamo cercato di mantenere, nel limite del possibile, l'assistenza”.



La dirigente Branchini è entrata nel dettaglio sui dati di tutti i servizi ricordando poi la forza del Terzo settore e delle associazioni che “Non hanno mai fatto mancare il loro supporto”. Tornando ai dati, Branchini ha spiegato: “ L'utenza fragile è stata contattata a tappeto e l'assistenza domiciliare non è mai stata interrotta. Di 200 nuclei seguiti, 121 hanno mantenuto i servizi. Nel periodo di lockdown il pronto intervento sociale ha lavorato su 100 interventi, Utenza fragile contattato a tappeto. Ora ad esempio mai interrotta assistenza domiciliare. Sempre nel corso della Fase 1 ci siamo attivati, al Campo sportivo Montagna, per l'erogazione dei servizi alle persone senza fissa dimora. E' emerso però un dato particolare: abbiamo individuato una nuova fascia di 147 persone che sono venute a richiedere i servizi di distribuzione pasti previsti nella fascia diurna”. In merito il consigliere Massimo Lombardi ha chiesto un approfondimento su questo nuovo dato: “Ora cercheremo di capire come strutturare una manovra ad hoc – ha detto la dirigente - potremmo parlare di “nominativi nuovi” anche se il 15 per cento è già seguito. E' una situazione da approfondire e comprendere”.

Cosa ha lasciato il lockdown? Molto timore. “Non abbiamo potuto fare a meno di notare che tra le persone albergava molta paura - ha proseguito Branchini – e come Servizi sociali tutti hanno fatto la loro parte: non abbiamo registrato assenteismo, ferie e giorni di malattia. Il sentimento comune era anche quello di non riuscire a pagare tutte le utenze e l'affitto. In accordo con Fondazione e Caritas siamo riusciti ad attivarci ed è stato riattivato il Fondo emergenza casa. Oltre alle risorse disponibili abbiamo raggiunto i 70mila euro. Nel giro di una settimana sono arrivate 52 richieste di contributo, circa 764 euro a famiglia, che risulta già esaurito. Inoltre per chi non rientrava nei buoni spesa abbiamo provveduto ad attingere ad un altro fondo. Servirà però chiarezza sul Reddito di cittadinanza ed emergenza ”.

Focalizzandosi su altri servizi messi a disposizione per gli anziani Branchini ha aggiunto: “La Spezia conta 5.737 ultra 75enni soli, siamo riusciti a intercettarne 1.116 e con i servizi dedicati telefonici abbiamo raggiunto un totale di 1.400. Non è stato per niente facile perché non tutti hanno dato la propria disponibilità ad essere ricontattati”.

Tra gli altri temi toccati anche quello delle Borse lavoro. “Sono stati mantenuti in parte anche se dimezzati nel contributo. Ma riattivarli sarà una necessità, parliamo di categorie molto fragili”.