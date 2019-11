Nuove iniziative per il Museo del ciclismo

La Spezia - Prosegue con il lavoro della As Lorelì, per il Museo del ciclismo. Recente incontro a Barberino di Mugello per consolidare un rapporto di amicizia con i familiari di Gastone Nencini e con il gruppo che ciclisticamente lo ricorda, S.C. Gastone Nencini. Nel viaggio non poteva mancare una sosta per rendere omaggio a Franco Ballerini, con il suocero Luigi si sono succeduti racconti e ricordi nella semplice serenità che ha sempre contraddistinto il “Ballero”.



Ricevuti a Palazzo Pretorio dal sindaco Giampiero Mongatti , il tema principale si è sviluppato sulla assoluta necessità di promozione dell'attività sportiva giovanile senza scordare i sacrifici e le esperienze di chi ha costruito la storia del ciclismo. I figli di Gastone Nencini, Elisabetta e Lapo ,hanno donato per il museo, un raro libro, la maglia della Società ed una targa con menzione breve ma significativa per l'esercizio svolto.Un pensiero a Graziano Battistini è stato doveroso, da tifosi spezzini il rammarico di quel Tour de France che lo vide, grande protagonista, secondo in classifica finale.Visita a Gastone, nel suo luogo di pace, con familiari e amici che hanno preso impegno per raggiungere numerosi, il 23 Febbraio, il museo spezzino A. Cuffini.



Imperdibile la golosa visita , sulla strada di ritorno, ad un campione della gelateria, e del pedale, Paolo Fornaciari. Appuntamento, ingresso gratuito aperto a tutti, sabato 23 Novembre alle ore 17,30, nelle sale del Museo, per incontro con Gibì Baronchelli e il Presidente del G.S. Madonna del Ghisallo, Lino Basilico, con foto, articoli, video e racconti in prima persona del “Tista”.