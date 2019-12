Nuove forze per la Polizia di Stato della Spezia

La Spezia - Il questore ha ricevuto questa mattina i neo assegnati dal Dipartimento di Pubblica sicurezza. alla questura della Spezia. “Si tratta di risorse preziose che andranno a potenziare i servizi di prevenzione in vista delle festività di fine anno - si legge in una nota -. Tra i nuovi arrivi: due agenti in prova provenienti dalla scuola allievi agenti di Alessandria che, al termine di un corso formativo di 6 mesi, muoveranno i loro primi passi nella Polizia di Stato spezzina; poi un’assistente capo coordinatore e un assistente capo provenienti rispettivamente dalla Stradale del Carrarese e dal Reparto Mobile di Milano, forti di un’esperienza specifica pluriennale sviluppata in quei servizi”.

Si aggiungono, due vice ispettori provenienti da reparti operativi, che hanno maturato esperienze professionali importanti presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Genova e della Questura di Firenze. I neoassegnati sono stati accolti anche dai Dirigenti delle Divisioni e Uffici della Questura con cui entreranno presto in relazione.

Viste le attuali priorità operative della sicurezza della provincia spezzina, il questore ha assegnato tutti i nuovi collaboratori al potenziamento dei servizi di controllo del territorio, cinque verranno impiegati alla Spezia, sulle Volanti e presso la Sala Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, diretto dal commissario capo Mulas, mentre un agente opererà sulle Volanti del commissariato di Sarzana, diretto dal vice questore Fargnoli.