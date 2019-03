Nuova vita per le bici abbandonate. Asta e "vetrina" in Piazza Europa

Mezzi in vetrina davanti al Comune, l'assessore Casati: "Ridiamo vita a questi mezzi che dovevano diventare rifiuti ".

La Spezia - Quattrocento bici sequestrate, cento all'asta. Una trentina, quelle che versano in condizioni eccellenti perché già riqualificate, partiranno da trenta euro. Non è finita qui, per un'altra sostanziosa quantità di velocipedi la base d'asta sarà di 5 euro. Infine un'ultima fetta è costituita da "avanzi" di mezzi che in passato erano in grado di sfrecciare sulla ciclabile ora anche se sembrano rottami potranno essere riutilizzate come pezzi di ricambio. In quest'ultimo caso le offerte partiranno da un euro.

Sono queste le chicche dell'iniziativa promossa dal Comune della Spezia "Bici in asta" che con il contributo della Polizia municipale ha recuperato le biciclette destinate allo smaltimento dopo che nessuno le aveva più reclamate.



I velocipedi, o quel che ne resta, sono state in bella mostra per tutto il giorno in Piazza Europa e domani, domenica 31 marzo, dalle 10 alle 18 un banditore pubblico le aggiudicherà al miglior offerente.

"Ridiamo vita a questi mezzi che dovevano diventare rifiuti - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Kristopher Casati - . In origine avevamo un locale che ospitava più di 400 biciclette che la Municipale aveva recuperato caparbiemente. La base d'asta per le biciclette per bambini partirà da 25 euro. Così facendo non creiamo rifiuti e diamo la possiblità di acquistare un mezzo comodo per la città".



Come detto, queste bici sono mezzi abbandonati e mai più reclamati. La Locale quando le trova se entro un anno nessuno viene a ritirarli vengono portati in un magazzino diventando di fatto una proprietà del Comune.