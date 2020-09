Nuova segnaletica orizzontale in centro città

La Spezia - Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori per il tracciamento della nuova segnaletica orizzontale che ha visto da inizio settembre la ridefinizione di 130 attraversamenti pedonali, 40 aree di intersezione regolate da ‘dare precedenza’, 25 aree di intersezione regolate da ‘stop’, sei aree di intersezione regolate con impianti semaforici e 27 frecce direzionali.



I lavori sono stati eseguiti tramite la società partecipata Atc Mobilità e Parcheggi Spa, e rappresentano circa il 50% dell’intervento straordinario programmato che, in questa tranche, ha interessato gran parte del centro cittadino (via Colombo, via F.lli Rosselli, via Dei Nobili, via Gramsci via Dei Mille, Corso Cavour, viale Garibaldi) dove è stata posta particolare attenzione per gli attraversamenti pedonali ora maggiormente visibili. Sonno stati realizzati inoltre in prossimità degli incroci i cosiddetti triangolini di ‘dare la precedenza’ in via Vico delle Mura per piazza C. Battisti, in viale Garibaldi controviale lato monte presso il numero civico 39, in viale Garibaldi controviale lato monte presso il numero civico 51 per via Roma, in via Rattazzi lato Arsenale M.M. per Via Gramsci. Collocate infine nuove linee di arresto in viale Garibaldi e nuove scritte ‘Stop’ sia in viale Garibaldi che in via S. Antonio lato Arsenale .



Si ricorda infine che l’amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini il sistema di segnalazioni on line “PIUMA” relativo alle manutenzioni e lavori pubblici al link http://iol.spezianet.it/iol_manutenzione/frm_manutenzione_web



Con questo sistema i cittadini potranno contattare il comune e richiedere un intervento da parte dei tecnici.