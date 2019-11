Nuova mensa a Gaggiola, i frati potranno accogliere cento ospiti al giorno

La Spezia - Una mensa nuova di zecca per i bisognosi che si rivolgeranno ai frati francescani di Gaggiola per alleviare la propria condizione di difficoltà. Il tutto grazie all'impegno della comunità ecclesiastica e, a monte, al lascito del medico spezzino, Stelvio Palmonari. La struttura, che entrerà in servizio nei prossimi giorni, è stata inaugurata oggi alla presenza del vescovo Luigi Ernesto Palletti, del sindaco Pierluigi Peracchini, dell'assessore alle Politiche sociali Giulia Giorgi e dei rappresentanti delle autorità militari. In prima fila anche la moglie Evia e i figli Elena e Alessandro.



L'importante somma di denaro donata da Palmonari ha permesso di realizzare una bellissima sala mensa da cento posti, una cucina professionale, una sala conferenze e una nuova sede per l'associazione San Francesco. Il tutto al termine di un anno e mezzo di lavori, che nelle ultime settimane non si sono interrotti nemmeno di fronte a condizioni meteo avverse.

Da oltre cento anni, alla Spezia, i frati minori francescani del convento sulla collina di Gaggiola aiutano le persone e le famiglie in stato di bisogno, in particolare con la fornitura di pasti caldi gratuiti. A partire dagli ultimi anni la crisi economica ha fatto lievitare non poco le presenze giornaliere, cresciute sino a superare il numero di ottanta.

Per la gestione del nuovo “Centro della carità”, è al lavoro l'associazione onlus San Francesco, imperniata sull’opera volontaria di più di duecento persone.



La nuova struttura di solidarietà ha un grande valore per i frati minori e per tutta la comunità che gravita attorno al santuario di Sant’Antonio. Tra i religiosi presenti ieri, oltre al superiore padre Gianluigi Ameglio e al “decano” padre Giacomo Massa, c’erano il nuovo direttore della struttura, padre Sergio Spiga, e il genovese padre Mario Vaccari, della nota famiglia di industriali cattolici che in anni ormai lontani realizzarono proprio in provincia della Spezia, a Ponzano Belaso, un modello di villaggio operaio a beneficio dei lavoratori del tempo. "Con questa struttura – ha detto padre Ameglio nel suo indirizzo di saluto – vorremo unire assistenza, accoglienza e carità evangelica. Vorremmo un luogo che favorisca prima di tutto la solidarietà, la speranza e la valorizzazione del nostro vero bene, che sono i fratelli. Non solo la mensa, ma anche un luogo di incontro e di ascolto per la città: non solo un progetto, ma un processo, un percorso".



Padre Sergio Spiga, che sarà responsabile della mensa, ha espresso l'auspicio che la struttura diventi un luogo vivo che possa aiutare molte persone che vivono difficoltà, che sia un ambiente familiare, una casa.

L'esecutore testamentario di Palomari, padre Giacomo Massa, ha spiegato di aver portato avanti il progetto insieme ai figli. "Non l'ho convinto io - ha ricordato -, aveva lasciato il testamento a padre Flavio e per tre anni è rimasto in un cassetto. Ora che abbiamo realizzato tutto questo l'importante è andare avanti".

Il vescovo Palletti ha citato papa Francesco ricordando che la carità è da vivere momento per momento, non è qualcosa di lontano, mentre il sindaco Peracchini ha parlato di una "grande giornata che fa recuperare il senso dell'umanità e della vita. Ringrazio i frati per il loro impegno nel dare speranza a chi non ha speranza", ha concluso.