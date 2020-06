Nuova gara Felettino, a Osborne Clarke l'assistenza legale

La Spezia - I.R.E. spa, società in house della Regione Liguria, nata dalla fusione di tre società tecniche regionali ha affidato ad

Osborne Clarke l'incarico relativo all'assistenza e alla consulenza legale per questioni di diritto amministrativo afferenti alla fase di avvio e gestione della procedura di gara per la realizzazione del nuovo ospedale del Felettino.



L'incarico ha ad oggetto l'individuazione della più efficace procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori e della gestione dell'opera, con comparazione delle possibili procedure applicabili con riferimento alle diverse forme di partenariato pubblico privato, nonché la successiva predisposizione degli atti di gara finalizzati all'assegnazione del contratto per la costruzione e la connessa gestione della nuova struttura ospedaliera. L'iniziativa prevede il coordinamento fra Ire S.p.A., Regione Liguria, Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. e l'Asl 5 “Spezzino”.



Giorni fa Osborne Clarke è stata chiamata in causa nella città di Sanremo per l’analisi del piano economico finanziario dell’opera pubblico-privata riguardante la riqualificazione di piazza Eroi Sanremesi da realizzare con la tecnica del "leasing in costruendo" che, sinteticamente, funziona così: il privato promotore progetta e realizza l'infrastruttura e il Comune corrisponde un canone mensile fino al saldo definitivo. Per il nuovo ospedale del Felettino si tratta di una delle soluzioni, quella appunto del leasing, che lo stesso presidente regionale Toti aveva prospettato in conferenza stampa lo scorso febbraio (qui per rileggerlo). In quella conferenza stampa spiegò Toti che in caso di leasing immobiliare (le altre soluzioni sono il contratto di affidamento e il project financing), "le procedure son più brevi e quindi nel giugno 2020 si affiderebbe il cantiere ripartendo coi lavori. Se non fosse possibile perché magari non c’è un promotore finanziario disponibile ad accollarsi gli oneri finanziari, si arriverà alla gara europea, con pubblicazione, bando e consegna prima in via provvisoria poi definitiva. In questo caso i tempi saranno più lunghi, verosimilmente entro settembre 2020".



Osborne Clarke, studio legale internazionale con 25 uffici in diversi paesi, 725 professionisti e oltre 240 partner, opererà con un team coordinato dal partner Giorgio Lezzi, responsabile Italia del dipartimento di diritto amministrativo ed Head of Infrastructure services, e che risulta composto anche da Angelo Maria Quintieri, Federica Fischetti, Sabrina Maiello e Giulia Bonzini.