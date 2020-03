Nuova donazione per Medicina d'urgenza, arrivano tre maschere per respiratori

La Spezia - Mille euro in strumentazioni per il Sant'Andrea della Spezia. Per la precisione, si tratta di due maschere per respiratori donati dall'Accademia della cucina italiana della Spezia coordinata da Marinella Currè Caporuscio. E' così che il mondo dell'associazionismo cerca di aiutare il sistema sanitario spezzino.

L'acquisto prevede l'arrivo al Reparto di Medicina d'urgenza di tre maschere per un valore totale di mille euro. La motivazione del gesto è chiara: "Il nostro intento - spiegano dall'Accademia - è quello di esprimere comunque un tangibile segno di partecipazione, di vicinanza ed ammirazione per quanto state facendo".