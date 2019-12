Nuova caserma della Municipale, si va a gara

La Spezia - A metà dello scorso febbraio il Comune della Spezia acquisì ufficialmente la proprietà dell’ex sede del Liceo Scientifico “Paciniotti”, poi divenuta a partire dagli anni 2000 sede della caserma della Polizia provinciale di viale Amendola. Fu una permuta a costo zero: due edifici scolastici dismessi di proprietà sono stati "scambiati" con l’immobile di viale Amendola: a seguito di questa operazione in quei locali andrà la nuova sede del Corpo di Polizia Municipale, attualmente nella palazzina di Via Lamarmora.



I lavori di ammodernamento e adeguamento locali, per un importo di 510 mila euro, finanziati con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, sono già inseriti nel piano delle opere del Comune e il termine è previsto per la primavera 2020. Con la determina uscita in questi giorni si è giunti all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica: è stato approvato il progetto esecutivo volto a dare corso ai lavori di manutenzione straordinaria e modifiche distributive della nuova sede per la spesa totale di Euro 660.000,00 e per un importo a base di gara di euro 505.987,30. Adesso è necessario trovare l’operatore economico cui affidare l’appalto mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo, da esprimere mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi al netto dei costi contrattuali della sicurezza, per contratto da stipularsi a misura (prezzo corrisposto sulla base dei lavori contabilizzati), con l’esclusione automatica delle offerte anomale. "La prossima primavera avremo questo nuovo assetto, il tempo di eseguire i lavori di ammodernamento e adeguamento della struttura” - disse il sindaco Peracchini a febbraio.



Indetta la cosiddetta gara telematica a procedura aperta mediante l’approvazione del bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di provvedere alla pubblicazione della gara a procedura aperta sulla piattaforma digitale accessibile dal sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://laspezia.acquistitelematici.it/