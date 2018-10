Nuova Piazza Cavour, ora il progetto

Mentre fra i banchi il pensiero sul restyling non è affatto unico, il Comune pubblica il bando. Un percorso in due gradi. Piaggi: "A breve potremo visionare e valutare le proposte".

La Spezia - Mentre le due anime della piazza non sembrano così coese nell'immaginare il futuro, il Comune prosegue nei passi per arrivare alla rinnovata storica agorà del mercato cittadino. Perché se da una parte c'è chi preferirebbe un intervento minimale, soprattutto concentrato nella pavimentazione e in una miglior disposizione logistica dei banchi (pensiero più gettonato nella parte ortofrutticola), dall'altra c'è chi vedrebbe di buon occhio un intervento più sostanzioso con chiusure laterali (area ittica). Nel frattempo Palazzo civico prosegue, a step, e l’assessorato ai lavori pubblici presieduto da Luca Piaggi ha concluso un'altra parte delle burocrazie necessarie: stamane è stato infatti pubblicato il “Bando di Concorso di progettazione per l’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per riqualificazione architettonica impiantistica e commerciale del mercato di Piazza Cavour.” Entra, pertanto, nel vivo la progettazione della nuova piazza che, come detto, ha visto una prima fase dedicata all’ascolto dei cittadini attraverso un percorso partecipativo che ha previsto la somministrazione di un questionario al quale hanno potuto rispondere. Oggi inizia una seconda fase che consentirà di arrivare alla realizzazione dell’opera. Il bando di concorso e tutta la documentazione utile per partecipare alla progettazione è disponibile sul sito del Comune www.comune.sp.it alla voce “Bandi di gara e appalti – Servizi”



Si tratta di un percorso che si articolerà in due gradi. Nel primo grado i concorrenti dovranno presentare un’idea progettuale che, nel rispetto dei costi e delle prestazioni richieste, permetta alla commissione giudicatrice di scegliere, secondo i criteri di valutazione contenuti nel bando le migliori cinque idee progettuali, selezionate senza formazione di graduatorie di merito, da ammettere al secondo grado. Nel secondo avrà ad oggetto lo sviluppo dell’idea progettuale formulata nel primo grado, dovranno essere presentati gli elaborati. I concorrenti ammessi al secondo grado saranno invitati a presentare nel termine di trenta giorni un approfondimento dell’idea progettuale presentata nel 1° grado, non superiore ad un progetto di fattibilità. Il gruppo che partecipa al secondo grado di concorso deve essere lo stesso che ha partecipato al primo grado. “Oggi diamo un punto di svolta alla progettazione della piazza, andando a materializzare progettualmente le idee e richieste raccolte nella fase di partecipazione. Continua così un percorso che dovrà mediare le differenti sensibilità dei vari attori che popolano piazza Cavour; a breve potremo visionare e valutare le proposte progettuali e decidere per un futuro migliore del cuore del commercio cittadino" - ha commentato Piaggi.