Nuova Piazza Cavour e passerella mare-città, entro maggio i progetti

Progetto approvato anche per il Parco delle Mura, Peracchini vuole arrivare alle presentazioni prima dell'estate. Piaggi: "Per il mercato aspettiamo di conoscere il vincitore fra i cinque progetti finalisti. La piazza sospesa? Avrà impatto leggero".

La Spezia - Che fine ha fatto il progetto della nuova Piazza Cavour? Un anno fa, come se fosse oggi, il Comune della Spezia affrontava la commissione comunale per fare il punto della situazione di quel momento. C'erano Luca Piaggi e Lorenzo Brogi, assessori interessati alla vicenda, insieme al consulente per i temi della partecipazione, Giovanni Allegretti, e al responsabile comunale del servizio, David Virgilio. Da quell'8 maggio 2018 ad oggi, si sono consumati i momento di confronto con cittadini e operatori commerciali anche se già all'epoca si riscontrò un'effettiva scarsa partecipazione al dibattito, registrata nella fase dei questionari e della valutazione delle undici proposte progettuali originarie. Cinque di queste sono arrivate in finale e, anche per stessa ammissione del sindaco Pierluigi Peracchini, adesso ci si aspetta un'accelerata. Le ipotesi più votate furono quelle che prevedono il mantenimento dei padiglioni, con la chiusura delle parti laterali. Chi ha partecipato alla votazione, dunque, proponeva per lo più di fare un adeguamento funzionale che impatti poco con le attività commerciali e sia rapido. Una linea che, inoltra, collima con le economie a disposizione.



Effettivamente il timing preoccupava e preoccupa molto gli operatori e non è che, dopo un anno, quelle perplessità siano finite. "La commissione giudicante deve dirci chi ha vinto il bando fra i cinque progetti. Stiamo parlando di progetti di fattibilità, quindi con possibilità di apportate migliorie ma nel frattempo consideriamo anche soluzioni alternative con i diversi contributi pervenuti da parte degli operatori della piazza. Sappiamo quanta sensibilità c'è intorno al mercato e a quello che significa per i cittadini. I tempi? Io mi auguro che si possa arrivare alla presentazione entro la fine di maggio". E mentre dalla piazza stessa si richiede di poter aprire il martedì pomeriggio durante il periodo delle crociere ("Da parte mia non vedo problemi, c'è da organizzare chiaramente la gestione e il ritiro dei rifiuti"), il discorso si allarga alle altre opere che fanno parte di quel progetto di rivisitazione del quale Piazza Cavour è l'estremo settentrionale e l'ormai famosa piazza sospesa su Viale Italia quello conclusivo. Anche su questo vige però il silenzio assoluto: "Il progetto già esiste ed è definito completamente con l'aiuto della Soprintendenza. Stiamo rivedendo il computo metrico con l'armonizzazione dell'intervento in base ai costi aggiornati. Anche quello è un profetto di fattibilità con un'idea chiara sui propositi". C'è una certa paura che la passerella oltreché scomodare altro cemento, diventi un ingombro pesante anche solo da vedere: "Ci siamo rivolti ad un architetto molto affermato e capace per quel che riguarda i waterfront come Femia, abituato a lavorare in tutto il mondo. Abbiamo dato un input molto preciso: la struttura deve essere leggera. I tempi? Anche su questo spero si possa procedere entro la fine di maggio". Terza "opera" fondamentale il famoso Parco delle Mura per il quale è prevista un'illuminazione speciale: "Abbiamo il progetto di fattibilità approvato e passiamo alla fase esecutriva con un'operazione di profonda pulizia alla vegetazione, che ci permetterà fra le altre cose di operare i rilievi topografici".