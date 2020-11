Numero unico del Comune, ora si possono segnalare anche i guasti all'illuminazione pubblica

La Spezia - L’amministrazione comunale sempre più vicina ai cittadini, con risposte pratiche e concrete ad ogni richiesta. È stato infatti aggiornato il numero unico 0187 727777 dedicato alle segnalazioni su manutenzioni stradali e delle aree verdi, a disposizione dei cittadini. È stata infatti aggiunta una terza opzione dedicata alle segnalazioni su guasti e malfunzionamenti inerenti l’illuminazione pubblica.

Ogni cittadino potrà, pertanto, rivolgersi direttamente ai manutentori chiamando il numero unico 0187 727777 e segnalare situazioni relative a richieste di intervento su strade, aree verdi e illuminazione pubblica



Per le prime 2 opzioni il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Il call center dedicato all'illuminazione pubblica è invece attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Dall'attivazione del servizio (estate 2019) le chiamate per manutenzione complessive ammontano a circa 1500. Un numero dunque importante che rende il Comune più vicino al cittadino.



"Il numero unico di segnalazione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione, Luca Piaggi - è uno strumento che semplifica davvero la vita dei cittadini. Accessibile a tutti, fornisce risposte in tempi rapidi e coordina direttamente le squadre di manutenzione. Si apre quindi una linea diretta tra le necessità dei cittadini ed il Comune, una semplificazione importante associata anche ad un aumento delle risorse economiche per le manutenzioni".



Inoltre, si ricorda che sul sito istituzionale del Comune della Spezia, precisamente cliccando sul link http://www.comune.laspezia.it/Servizi_cittadino/segnalazioni.html, è sempre attivo il servizio di richiesta di intervento on line per reclami o segnalazioni.