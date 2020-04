Numeri stabili, la curva dei contagi si sta appiattendo

La Spezia - Una giornata con oscillazioni assai ridotte nei numeri che descrivono l'emergenza Cvodi-19 nella provincia spezzina. Il numero dei casi attualmente positivi sale infatti da 391 a 392, mentre le persone ricoverate in ospedale scendono da 78 a 74 e i pazienti in Terapia intensiva rimangono 5, come negli ultimi giorni. Scende di una unità il numero delle persone in sorveglianza attiva, passate da 267 a 266, mentre i pazienti Covid-19 positivi deceduti tra Sant'Andrea e San Bartolomeo è salito a 122.



Per quel che riguarda i contagi totali dall'inizio dell'epidemia il numero sale a 809 (come riporta la Protezione civile nazionale), 6 in più rispetto agli 803 riportati ieri.

Stando a questi numeri le persone guarite in provincia della Spezia sarebbero 295.



In Liguria i casi attualmente positivi sono saliti a 4.872, 16 più di ieri. Gli ospedalizzati sono scesi da 874 a 847 (27 meno di ieri) e i pazienti in Terapia intensiva sono 87 (4 meno di ieri). Il totale dei test effettuati è salito a 39.563 (1.721 più di ieri) e i pazienti clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.435 (45 più di ieri), mentre i guariti con due test consecutivi negativi sono 1.225 (79 più di ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.590 (2 meno di ieri). Crescono ancora, invece, i decessi: dall'inizio dell'emergenza sono 1.074 i decessi di pazienti Covid-19 positivi, 29 in più di ieri.



Casi positivi per provincia

IMPERIA - 925

SAVONA - 761

GENOVA - 2.789

LA SPEZIA - 392

Altro/in fase di verifica - 5

TOTALE - 4.872



Ospedalizzati (in Terapia intensiva)

ASL 1 - 145 (15)

ASL 2 - 135 (11)

Ospedale Policlinico San Martino - 162 (27)

Ospedale Evangelico - 36 (2)

Ospedale Galliera - 101 (7)

Ospedale Gaslini - 4 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 139 (16)

ASL 4 Sestri Levante - 50 (4)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 74 (5)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 170

ASL 2 - 1.273

ASL 3 - 505

ASL 4 - 382

ASL 5 - 266

Liguria - 2.596